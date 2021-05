Isola del Liri, alcuni residenti di Via Borgonuovo chiedono maggiori controlli

Dopo l’atto vandalico di qualche mese fa fatto a danno di un distributore automatico di farmaci posto all’esterno della farmacia in via Borgonuovo, alcuni residenti della medesima via chiedono maggiori controlli alle forze dell’ordine. La ragione di questo appello, stando a quanto riferito, nasce dal fatto che si sarebbe verificato, nei giorni scorsi, un furto di piante collocate all’esterno di un bar. Al momento non risulta essere stata fatta alcuna denuncia alle forze dell’ordine ma, quest’ultimo episodio, induce comunque a chiedere una particolare attenzione nella zona. 《Esprimo la mia più piena solidarietà alla vittima del furto – dichiara il coordinatore locale di Più Italia Lucio Pernaselci – e chiedo gentilmente al sindaco, e a chi di dovere, di fare più controlli nelle ore serali.》

Foto repertorio

Maverick

