Isola del Liri, al via la Rassegna “QuARTIeri Musica e Teatro sotto le stelle”

Tutto pronto a Isola del Liri per la rassegna “QuARTIeri Musica e Teatro sotto le stelle”. Si tratta di una speciale iniziativa promossa dal Comune di Isola del Liri dedicata alla Musica ed al Teatro itinerante. Ogni sera, per un totale di sette appuntamenti, i Quartiere di Isola del Liri saranno protagonisti dell’estate 2021.<<Saranno sette serate – spiegano l’assessore agli Spettacolo ed Eventi Sara D’Ambrosio e l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio -: quattro di musica con l’Aps Accademia musicale isolana di Sandro Taglione e tre di teatro con l’Aps Produzioni Prosperiane di Piergiorgio Sperduti. La rassegna QuaARTIeri “Musica e taetro sotto le stelle” è finanziata dal Consiglio Regionale del Lazio che ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale. Abbiamo previsto eventi a La Selva, a Pirandello, a Borgonuovo, nel quartiere San Carlo, in zona Stazione. E poi ancora Capitino e Carnello. Attraverso questa rassegna abbiamo voluto rilanciare i centri socio – culturali della nostra città – hanno aggiunto l’assessore D’Ambrosio e l’assessore D’Orazio – puntando proprio sui quartieri. Qui il maestro Sandro Taglione e Piergiorgio Sperduti che ringrazio, porteranno Arte e Cultura>>.

Ecco il programma delle serate nel dettaglio:

venerdì 13 agosto Quartiere Pirandello;

giovedi 19 agosto Quartiere La Selva;

venerdì 20 agosto Quartiere Borgonuovo;

sabato 21 agosto Quartiere San Carlo;

martedì 24 agosto Stazione;

venerdì 3 settembre Quartiere Capitino;

domenica 5 settembre Carnello.

L’appuntamento è alle ore 21.00