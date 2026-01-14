Isola del Liri, al via interventi manutentivi per gli alloggi ERP in zona San Carlo

Un nuovo anno che si apre con una buona notizia per i residenti degli immobili ERP di zona San Carlo ad Isola Liri: sono, infatti, in fase di avvio una serie di interventi di manutenzione straordinaria che riguardano gli alloggi di proprietà ATER. Si tratta di lavori legati a segnalazioni degli utenti, anche molto risalenti, che a causa delle note criticità finanziarie dell’Ente, finora non potevano giungere a giusta risoluzione.

Le parole del Sindaco Quadrini: “Riuscire a dare risposte concrete ai cittadini è l’obiettivo primario di chi amministra una città e poter rassicurare i residenti degli alloggi Erp della zona San Carlo, è un risultato che testimonia l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni, per questo ringrazio il Commissario straordinario, On. Iannarilli e l’impegno della sua amministrazione.

Il Consigliere D’Amore: “L’Edilizia residenziale pubblica è un nodo cruciale per le politiche del territorio ed è essenziale tenere sempre alta l’attenzione affinché si possano fornire soluzioni concrete per le esigenze delle fasce più fragili della popolazione.

Il Commissario straordinario, On. Iannarilli: “L’ATER di Frosinone si trova a fronteggiare una moltitudine di problematiche che riguardano il proprio patrimonio immobiliare, ormai decisamente vetusto. Grazie all’intervento della Regione Lazio grazie all’impegno degli Assessori Regionali, On.li Giancarlo Righini e Pasquale CIacciarelli, che ringrazio, proseguiamo il nostro percorso di risanamento finanziario che permette all’Ente di poter ricominciare a intervenire sulle numerosissime difficoltà esistenti all’interno degli alloggi di nostra proprietà. Ad Isola del Liri inizieranno lavori volti a definire le situazioni più urgenti e risalenti nel tempo. II programma è, però, più ampio: gli interventi riguarderanno anche altri comuni della Provincia che attendono risposte da anni.