Isola del Liri, al via il 2° Festival della Pedagogia: quattro giorni di dialogo su educazione, famiglia e sfide digitali

Dal 4 al 7 giugno Isola del Liri diventerà il punto di riferimento del dibattito educativo con la seconda edizione del Festival della Pedagogia “Educarsi ad educare”, un appuntamento promosso dalla Città di Isola del Liri, dalla Pro Loco e sostenuto dalla Provincia Creativa e dal Consiglio Regionale del Lazio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione e confronto dedicato a famiglie, insegnanti, educatori, studenti e cittadini, affrontando alcune delle tematiche più attuali legate alla crescita delle nuove generazioni e ai cambiamenti sociali e culturali del nostro tempo.

Il festival prenderà il via giovedì 4 giugno presso il Teatro Stabile Comunale “Costanzo Costantini” con i saluti istituzionali e la presentazione del libro “Sopravvivere con un adolescente in casa” di Anna Oliverio Ferraris. A seguire, un confronto pedagogico con le famiglie che vedrà protagoniste le pedagogiste Cinzia Urbano, Simona Marinangeli e Raffaella Ceres.

Venerdì 5 giugno spazio al progetto “Mettiamoci in gioco” realizzato dall’Istituto Comprensivo di Isola del Liri, in una giornata dedicata all’importanza del gioco come strumento educativo e di crescita.

Particolarmente atteso l’appuntamento di sabato 6 giugno al Cinema Teatro Mangoni, dove alle ore 17 si terrà il confronto dal titolo “Reale VS Virtuale”, che vedrà dialogare la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone e la pedagogista Cinzia Urbano. Un incontro dedicato alle sfide dell’era digitale, al rapporto tra giovani e nuove tecnologie, ai rischi del web e alla necessità di costruire una consapevolezza educativa capace di accompagnare i ragazzi tra mondo reale e mondo virtuale.

La manifestazione si concluderà domenica 7 giugno al Teatro Stabile con la presentazione del libro “Online guida ai rischi del web” di Luca Volpe, la consegna dei riconoscimenti alle scuole partecipanti e la cerimonia di chiusura del festival.

Tutti gli appuntamenti saranno moderati da Angelica Spalvieri e l’ingresso sarà libero e gratuito.

“La seconda edizione del Festival della Pedagogia rappresenta un’importante occasione di crescita culturale e civile per la nostra comunità. Educare oggi significa affrontare sfide sempre più complesse che coinvolgono famiglie, scuola e istituzioni. Con questo festival vogliamo offrire strumenti di riflessione e confronto, promuovendo una cultura dell’ascolto, della responsabilità e della consapevolezza, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Isola del Liri si conferma così luogo di dialogo, formazione e attenzione ai temi che incidono sul futuro della società”, dichiarano Massimiliano Quadrini, Sindaco di Isola del Liri e Stefano Vitale, Assessore alla Cultura.