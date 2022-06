Isola del Liri, al via i lavori per iò rifacimento del mantp stradale su via Roma

Al via la settimana prossima i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Roma.

A darne notizia è il Sindaco della Città di Isola del Liri Massimiliano Quadrini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Romano. “Finalmente ci siamo: partiranno tra qualche giorno gli interventi dell’Astral che interesseranno via Roma ma anche via Pirandello e via Lungoliri Chiastra, attualmente strade che risultano gravemente ammalorate. I lavori, in particolare, riguarderanno il tratto di via Roma che parte dal confine con il territorio di Castelliri e arriva fino all’incrocio via Selva-via Po. Inoltre verranno riasfaltate sia l’intera via Pirandello che l’intera Lungoliri Chiastra. Quella di ripristinare decoro e sicurezza delle strade della città è un obiettivo noto di questa Amministrazione. Dopo gli interventi sulla strada statale 82 della Valle del Liri e altri tratti della rete viaria cittadina – compresi diversi marciapiedi – ora diamo il via anche al rifacimento di uno dei punti d’ingresso della città. A nome dell’intera Amministrazione Comunale ringraziamo la Regione Lazio e in particolare l’Astral che con grande impegno e considerazione per il nostro territorio ha concesso un importante contributo che permetterà questo ulteriore importante intervento”.

“I lavori dureranno diversi giorni – spiegano ancora il sindaco e l’assessore – qualche disagio potrà verificarsi, ma sappiamo bene che l’obiettivo è davvero importante per la nostra bellissima Città che merita strade ben asfaltate”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

