Isola del Liri, al via gli interventi di pulizia e disinfestazione straordinaria nel cimitero comunale

Il Comune annuncia un doppio intervento per migliorare decoro, sicurezza e salubrità dell’area cimiteriale.

A partire da metà della prossima settimana, l’Amministrazione comunale di Isola del Liri ha programmato un’importante operazione di pulizia e bonifica all’interno del cimitero comunale. L’intervento, reso noto con un comunicato ufficiale, mira a migliorare il decoro urbano e a garantire condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini che quotidianamente visitano i propri defunti.

Ma non solo. In una seconda fase, prevista per il fine settimana successivo, verrà eseguita una disinfestazione straordinaria dell’intera area, con particolare attenzione alla presenza di insetti e parassiti, spesso causa di disagio per i visitatori e potenziale rischio igienico-sanitario.

«Tali operazioni – si legge nella nota dell’Amministrazione – sono state predisposte per garantire un ambiente più salubre e accogliente a tutti coloro che si recano al cimitero per rendere omaggio ai propri cari».