Isola del Liri, aggiudicati i lavori di via Capitino

Viabilità e sicurezza: la XV Comunità Montana Valle del Liri aggiudica l’importante appalto per realizzare i lavori di manutenzione straordinaria di via Capitino ad Isola del Liri. Il progetto era stato approvato dal Comune nel mese di ottobre.I lavori, per un importo di circa 110.000 € serviranno per mettere in sicurezza il tratto stradale di via Capitino, strada che collega il centro della città delle cascate con la zona collinare. “È un risultato importante raggiunto grazie alla sinergia fra gli Enti”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Romano che ha seguito l’iter. “Si tratta di lavori davvero importanti e per questo ringraziamo la comunità montana ed in particolare il commissario straordinario Rossella Chiusaroli per l’attenzione sempre costante sul nostro territorio“, ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini che aggiunge: “Nel sistema della mobilità urbana il miglioramento degli standard di sicurezza delle infrastrutture è prioritario ed è per questo che verranno programmati ulteriori interventi di sistemazione”. L’Amministrazione Comunale lo scorso anno aveva interpellato proprio la XV Comunità Montana evidenziando le criticità della strada. Ne è seguito un sopralluogo congiunto, dopo il quale sono state concordate le opere da realizzare.

COMUNICATO STAMPA

