Isola del Liri, addio ad Attilio D’Orazio, uomo stimato

Nella giornata di ieri, presso la propria abitazione in via Montemontano, si è spento serenamente all’età di 82 anni Attilio D’Orazio, circondato dall’affetto dei suoi cari. Figura conosciuta e rispettata nella comunità isolana, Attilio D’Orazio lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo: un uomo di grande bontà d’animo, dedito alla famiglia, al lavoro e ai valori autentici della vita.

A darne il triste annuncio sono la moglie, le figlie, i generi, le nipoti, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti, che ne piangono la scomparsa con profondo dolore e riconoscenza.

I funerali si terranno sabato 1° novembre 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Carlo, ad Isola del Liri. La salma sarà successivamente cremata. La famiglia, nel ringraziare quanti si uniranno al loro dolore, ha espresso la volontà di dispensare dai fiori, invitando chi vorrà a ricordarlo con una preghiera o un gesto di affetto.

La redazione di LiriTV si unisce con commozione al cordoglio della famiglia D’Orazio, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di una persona stimata e benvoluta, il cui sorriso e la cui gentilezza resteranno nel cuore di tutti.

