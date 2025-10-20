Isola del Liri, addio a Milena Mancini, si è spenta improvvisamente all’età di 56 anni

Isola del Liri – Profondo cordoglio in città per la scomparsa improvvisa di Milena Mancini, venuta a mancare questa mattina, all’età di 56 anni, presso l’Ospedale Universitario di Istanbul (Turchia).

A darne il triste annuncio sono il compagno Umberto, le amate figlie Alice e Juditta, il padre Alvaro, le sorelle Rita e Sara, i cognati, i cugini, i nipoti e tutti i parenti che in queste ore si stringono nel dolore per la prematura perdita di una donna conosciuta e stimata da molti.

Milena era una persona solare, gentile e sempre pronta a donare un sorriso. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente quanti la conoscevano, lasciando un grande vuoto nella comunità di Isola del Liri e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarla.

Seguirà un nuovo annuncio con l’indicazione della data delle esequie, che si svolgeranno a Isola del Liri, dove Milena verrà accompagnata per l’ultimo saluto.

In queste ore di dolore, la redazione di Liritv esprime la propria vicinanza e le più sentite condoglianze al compagno Umberto, alle figlie, ai familiari e a tutti coloro che le hanno voluto bene.

Una vita che si spegne lascia dietro di sé il silenzio e il ricordo. A Milena, il saluto affettuoso di una comunità che non dimenticherà mai il suo sorriso.

