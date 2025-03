Isola del Liri, addio a Francesco Frellini: dolore e commozione in città

Isola del Liri piange la scomparsa di Francesco Frellini, venuto a mancare questa mattina all’alba all’età di 67 anni. Dopo il grave malore che lo aveva colpito circa un mese fa, era stato ricoverato in un ospedale della Capitale e successivamente trasferito in una struttura riabilitativa a Cassino. Purtroppo, ogni tentativo di recupero è stato vano.

Uomo brillante e appassionato di automobili, Francesco era conosciuto e stimato da molti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra amici e conoscenti, che gli sono stati vicini fino all’ultimo.

Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Liritv.

Ciao Francesco.

