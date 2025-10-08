Isola del Liri – Addio a Costantino Roberto Scala, stimato concittadino

Si è spento all’età di 67 anni Costantino Roberto Scala, presso l’Ospedale “SS. Trinità” di Sora, amorevolmente assistito dai suoi cari. La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione nella comunità di Isola del Liri, dove Costantino era molto conosciuto e apprezzato per la sua disponibilità, la sua umanità e il suo impegno nel quotidiano.

A dargli il triste annuncio sono la moglie Modesta, la figlia Adriana, il figlio Maurizio, i fratelli, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, che si stringono nel dolore per la perdita di un uomo buono, dedito alla famiglia e ai valori autentici della vita.

I funerali avranno luogo giovedì 9 ottobre, alle ore 15:30, nella Basilica di San Domenico Abate in Isola del Liri. La famiglia ha espresso il desiderio di dispensare dai fiori, ringraziando sin d’ora quanti vorranno partecipare e unirsi nella preghiera.

La redazione di Liritv esprime le più sentite condoglianze ai familiari di Costantino Roberto Scala, partecipando con affetto e vicinanza al loro dolore in questo momento di grande tristezza.

Alla sua memoria resterà il ricordo di un uomo perbene, esempio di gentilezza e rispetto, che lascia un vuoto profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Correlati