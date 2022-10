Isola del Liri – Acquisizione di manifestazioni di interesse per la valorizzazione degli immobili di proprietà comunale siti nell’area ex Boimond

La Giunta Municipale di Isola del Liri, con la deliberazione n. 119 dello scorso 30 settembre, ha ritenuto di dare indirizzo agli Uffici Comunali di proporre una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la valorizzazione degli immobili di proprietà comunale siti nell’area ex Boimond e precisamente: – acquario; – centro servizi; – parcheggio interrato e piazza sovrastante; al fine di individuare soggetti pubblici e privati interessati a proporre attività ed iniziative progettuali volte al perseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto urbano, messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili comunali, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, promozione, valorizzazione e miglioramento dell’attrattività culturale e turistica degli immobili. Gli interventi dovranno essere compatibili con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, con il regolamento edilizio comunale e rispettare le norme in materia di assetto del territorio e le disposizioni in materia di tutela dei BB.CC. e del paesaggio, impegnandosi a proporre gli atti di natura attuativa eventualmente necessari per la realizzazione delle proposte progettuali. Le manifestazioni di interesse, secondo la Determina Dirigenziale n. 942 del 03.10.22 del Servizio IV, dovranno pervenire entro le ore 13.00 di martedì 25 ottobre 2022, a mezzo consegna a mano, invio tramite PEC (protocolloisoladelliri@pec.it) o posta raccomandata AR, e saranno prese in cura dal Servizio IV, presso cui gli interessati -unicamente a mezzo PEC- potranno altresì chiedere informazioni e chiarimenti. Clicca per consultare l’Avviso presente sull’Albo Pretorio OnLine https://bit.ly/3VhwJSj

