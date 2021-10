Isola del Liri, 56enne denunciato per tentato furto in un’abitazione

Nella serata di ieri, in Isola del Liri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sora denunciavano per tentato furto un 56enne cittadino rumeno. Il predetto veniva sorpreso mentre si stava introducendo in un’abitazione del centro cittadino, arrampicandosi attraverso il canale di scolo delle acque piovane per poi accedere al balcone dell’appartamento. Vistosi scoperto dai Carabinieri l’uomo, un cittadino rumeno 56enne, si allontanava repentinamente in direzione del centro cittadino con l’intendo di confondersi tra la folla ma veniva raggiunto e prontamente bloccato dai militari operanti. Isola del Liri.

comunicato stampa – foto archivio