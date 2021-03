Isola del Liri, 160 anni dell’unita’ d’Italia: FdI e Destra Sociale omaggiano il Monumento ai Caduti

17 MARZO 1861-17 MARZO 2021, CENTOSESSANT’ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA In occasione di questa ricorrenza, il Circolo Fratelli d’Italia Isola del Liri “Lisera” e Circolo Destra Sociale, omaggiano il Monumento ai Caduti della Patria, quale simbolo di Unità Nazionale. Anche in un momento così difficile, è importante far sentire che l’Italia Unita, si stringe intorno ai propri valori, al valore del Ricordo, del Sacrificio, della Bandiera, dell’Identità Nazionale, della Patria, facendone depositarie ancor più le nuove generazioni. VIVA L’ITALIA

COMUNICATO STAMPA