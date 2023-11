Isola del Liri ‼️ADOZIONE URGENTE PER POLDO‼️

Poldo è un cagnolino sfortunato di 3 anni, circa 15 kg, che cerca una nuova casa!

Poldo vive in un recinto di fortuna, SEMPRE solo con la sua cuccia. Non conosce le carezze o l’affetto.

Poldo ha provato a scappare dalla sua “casa” ma è finito sotto un’auto, restando fortunatamente illeso.

Poldo non può continuare a vivere così, i suoi proprietari non vogliono più tenerlo.

Cerchiamo per lui una nuova famiglia perché se la merita!!

Poldo si trova in provincia di Frosinone.

Si affida dopo prassi preaffido in tutto il centro nord. Info 3482253813

