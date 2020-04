Ripi (FR) – Domani si festeggia San Giorgio, il Santo patrono, con una messa a “porte chiuse”

Verrà celebrata domani pomeriggio una Santa messa per onorare il Santo patrono di Ripi – San Giorgio – una messa che come immaginabile, non sarà aperta alla cittadinanza, causa l’emergenza da Covid – 19 infatti, saranno solamente il primo cittadino di Ripi, Piero Sementilli ed i rispettivi comandanti di carabinieri e polizia locale gli unici partecipanti. La funzione inizierà alle ore 17 e verrà celebrata dal parroco del paese, Don Silvio. Ovviamente, non sono previste processioni né ulteriori riti o festeggiamenti, ma la popolazione è comunque invitata, in segno di devozione e di partecipazione, ad esporre sui balconi e sulle finestre drappi, luci ed ornamenti vari.Insomma, segnali semplici ma che dimostrino l’attaccamento dei cittadini ripani al loro Santo patrono. Lo stop della festa – rimandata a data da destinarsi – riguarda anche le comunità che si sono stabilite all’estero, ma che non hanno perso il loro forte legame con la propria terra di appartenenza. Si tratta quindi dell’ennesimo evento rimandato in Ciociaria e nel resto d’Italia, in attesa che tutto, si spera quanto prima, possa tornare alla normalità.

