IPA, Ugl Autonomie: bene l’intervento del consigliere Santori, ora aspettiamo chiarezza e una convocazione

“Apprezziamo e sottoscriviamo l’intervento del consigliere comunale di Roma Capitale Fabrizio Santori che chiede attenzione massima alla fase di liquidazione dell’IPA, perché in ballo ci sono i risparmi di una vita dei dipendenti. Auspichiamo che al rappresentante della Lega si uniscano anche gli altri consiglieri capitolini”.

Così il Segretario Provinciale UGL Autonomie, Gabriele Di Bella e il Segretario Regionale UGL Autonomie Alessandro Garofalo, tornano ad esprimere la grande preoccupazione riguardo alla delicata situazione che ha colpito l’Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti di Roma Capitale (IPA), a seguito dell’attacco hacker subito. Tale evento ha compromesso non solo il sito web, ma anche i sistemi contabili dell’ente, causando la sospensione delle operazioni di liquidazione delle somme dovute agli iscritti, come comunicato dal Commissario Straordinario il 20 dicembre 2024.

“Riteniamo inaccettabile il ritardo con cui sono state divulgate le informazioni relative alla violazione dei dati personali e alla notifica al Garante per la Protezione dei Dati, nonostante siano già state effettuate riunioni precedenti con alcune organizzazioni sindacali”, dichiara il Segretario Di Bella. “È fondamentale che l’Amministrazione Comunale di Roma fornisca chiarimenti urgenti e dettagliati sulla ripresa delle liquidazioni e sul piano di risanamento adottato.”

È importante sottolineare che l’UGL Autonomie, pur essendo una delle principali organizzazioni sindacali, non è stata mai convocata in nessuno degli incontri precedenti. Pertanto, il Segretario Di Bella si dichiara fiducioso di una convocazione urgente da parte del Comune di Roma per il 17 febbraio, al fine di discutere i seguenti punti fondamentali:

Le modalità e i tempi di ripristino dei servizi e delle attività di liquidazione, inclusa la pubblicazione dei moduli per la scelta di optare per la previdenza complementare o per il recesso. Le azioni intraprese in seguito all’attacco hacker e come si intende garantire la protezione dei dati degli iscritti. Le tempistiche previste per ripristinare la liquidazione delle somme per coloro che hanno presentato richiesta di recesso.

“Riteniamo fondamentale agire prontamente per tutelare i diritti e gli interessi dei lavoratori. A tal fine, siamo pronti a collaborare con l’Amministrazione Comunale per trovare soluzioni efficaci e rapide, visto anche il ruolo di vigilanza che l’UGL Autonomie ha sempre svolto, senza essere mai stata parte della gestione amministrativa”, conclude il Segretario Di Bella.