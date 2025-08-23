Invictus, il Comune di Cisterna raddoppia il premio: 5mila euro al vincitore, altri 5mila per il Progetto School

E’ stato sottoscritto ieri presso la Sala delle Statue del Comune di Cisterna il Protocollo di intesa per la realizzazione dell’edizione 2025 del “Premio di Letteratura Sportiva Invictus” nato dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Cisterna e l’Associazione DFG Lab.

A firmare la rinnovata intesa tra i due soggetti il sindaco Valentino Mantini e il Presidente di DFG Lab Adriano Zaccheo alla presenza del Direttore editoriale Lab DFG Giovanni Di Giorgi e dell’assessore alla cultura Maria Innamorato. Una collaborazione sempre più stretta visto che per questa edizione il Comune di Cisterna ha incrementato il suo supporto economico erogando un contributo di 10mila euro: 5mila sono destinati alla pubblicazione al libro vincitore del Premio e mentre altri 5mila saranno utilizzati per il progetto Invictus School che punta alla diffusione dei libri e dei valori sportivi tra gli studenti.

Il Protocollo ribadisce la volontà dei sottoscrittori di proseguire la collaborazione per la realizzazione del “Premio di Letteratura Sportiva Invictus” che si pone come obiettivi quelli di promuovere la cultura sportiva attraverso la letteratura, incoraggiando la lettura di opere che raccontano il valore dello sport e la resilienza umana; incrementare la visibilità culturale e turistica del Comune di Cisterna e del suo territorio; contribuire alla diffusione di valori positivi attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di opere letterarie che trattano temi legati allo sport. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione e diventata ormai un punto di riferimento a livello nazionale per la letteratura sportiva, sin dal suo esordio ha puntato a valorizzare opere letterarie che trattano temi legati allo sport, alla resilienza, al coraggio e ai valori positivi dello sport, con l’intento di sensibilizzare il pubblico attraverso il racconto di storie ispiratrici e di approfondire il legame tra la letteratura e il mondo dello sport.

La cerimonia finale con la premiazione dei vincitori è in programma per giovedì 4 settembre alle ore 18 presso la Corte di Palazzo Caetani in piazza XIX Marzo.

«Per noi – commentano il sindaco Mantini e l’assessore alla Cultura Innamorato – è una grande soddisfazione continuare a sostenere questa iniziativa di promozione della cultura in partnership con la Lab DFG. Iniziativa che ha portato e continua a consentirci di portare nella nostra città autori e ospiti illustri».

«Cisterna ormai è diventata un punto di riferimento a livello nazionale – aggiunge Di Giorgi – per quanto riguarda la letteratura sportiva e per questo progetto che anno dopo anno cresce e raggiunge nuovi obiettivi».