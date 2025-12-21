Investito e ucciso un orso marsicano sulla Sora–Avezzano(FOTO)

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22, un esemplare maschio subadulto, di età compresa tra i 4 e i 6 anni, è stato investito lungo la strada statale Sora–Avezzano, all’altezza del chilometro 27 circa, nei pressi dell’uscita Le Rosce. L’animale sarebbe morto sul colpo a causa del violento trauma subito.Sul posto è intervenuta la Centrale Operativa dei Carabinieri di Tagliacozzo che, in assenza di altri veterinari disponibili, ha richiesto l’intervento dell’équipe del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Considerata la distanza dal territorio del Parco e il fatto che l’area dell’incidente si trovi al di fuori anche dell’Area Contigua, i veterinari sono giunti sul luogo dopo circa 45 minuti. La veterinaria del Parco ha constatato il decesso dell’orso, attribuibile con ogni probabilità a un grave trauma cranico.

La carcassa è stata successivamente rimossa e trasferita presso la sede del Parco a Pescasseroli. Da qui verrà inoltrata all’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dove verranno effettuate la necroscopia e tutti gli accertamenti previsti per chiarire ulteriormente le cause del decesso.

Secondo le prime informazioni, l’incidente avrebbe coinvolto almeno due veicoli. Sulla dinamica stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo. Fortunatamente non si registrano feriti gravi: uno dei conducenti avrebbe riportato un trauma a una spalla e si sarebbe recato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

L’ennesima morte di un orso sulle strade dell’Appennino centrale si aggiunge a una lunga serie di episodi simili e riporta drammaticamente al centro il tema della convivenza tra fauna selvatica, infrastrutture viarie e territori abitati. Una convivenza complessa, che richiede interventi strutturali, prevenzione e consapevolezza, e che difficilmente può essere affrontata con soluzioni semplici o immediate.

