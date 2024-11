Investito dal finestrone, operaio muore mentre lavora al tribunale

Un operaio che stava lavorando nel palazzo di giustizia di Potenza è morto stamani in un incidente sul lavoro. Secondo le prime notizie, l’uomo era impegnato nella sostituzione di alcune grosse finestre, una delle quali lo avrebbe investito su una piattaforma elevatrice.Aveva 57 anni ed era di Villa d’Agri, frazione di Marsicovetere, in provincia di Potenza, morto questa mattina in un infortunio sul lavoro accaduto nel tribunale del capoluogo lucano. «Apprendiamo con tristezza e immenso dolore – scrive il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri su Facebook – che un nostro concittadino ha perso la vita sul luogo di lavoro. La comunità tutta si stringe al dolore dei familiari per l’improvvisa perdita di un onesto lavoratore e padre di famiglia».«Apprendo con sgomento e dolore la notizia dell’incidente in cui ha perso la vita un lavoratore che stava prestando la propria opera nel Palazzo di Giustizia di Potenza.Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia cui assicuro la massima vicinanza», lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio. «La sicurezza sul lavoro é un dovere cui dobbiamo attendere a tutela dei diritti fondamentali di ogni cittadino ed è una priorità assoluta per ogni Paese civile -conclude- Ho fiducia nell’operato della magistratura sulla rigorosa ricognizione delle condizioni di sicurezza che erano in atto in quel momento».

FONTE LEGGO.IT