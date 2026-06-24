Investito da un mezzo dei rifiuti: pedone finisce in ospedale

Attimi di tensione nella mattinata di oggi a Piglio, dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in un incidente con un mezzo della raccolta dei rifiuti.

Il fatto si è verificato in via Piagge, durante il normale servizio di nettezza urbana. Stando alle prime verifiche effettuate dai Carabinieri, intervenuti per i rilievi, il mezzo stava eseguendo una manovra in retromarcia quando avrebbe accidentalmente colpito il pedone, che si trovava nei pressi della carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al 67enne, che successivamente è stato trasferito in ospedale in codice giallo presso la struttura sanitaria di Colleferro per ulteriori accertamenti.

Le condizioni dell’uomo, secondo quanto trapelato nelle prime ore, non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto il monitoraggio per escludere complicazioni.

Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha comunque destato preoccupazione tra i residenti, riaccendendo l’attenzione sulla necessità di massima prudenza durante le operazioni di raccolta rifiuti, soprattutto nelle fasi di manovra dei mezzi pesanti in aree abitate.

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