Attimi di tensione nella mattinata di oggi a Piglio, dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in un incidente con un mezzo della raccolta dei rifiuti.
Il fatto si è verificato in via Piagge, durante il normale servizio di nettezza urbana. Stando alle prime verifiche effettuate dai Carabinieri, intervenuti per i rilievi, il mezzo stava eseguendo una manovra in retromarcia quando avrebbe accidentalmente colpito il pedone, che si trovava nei pressi della carreggiata.
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è giunta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al 67enne, che successivamente è stato trasferito in ospedale in codice giallo presso la struttura sanitaria di Colleferro per ulteriori accertamenti.
Le condizioni dell’uomo, secondo quanto trapelato nelle prime ore, non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto il monitoraggio per escludere complicazioni.
Resta ora da chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha comunque destato preoccupazione tra i residenti, riaccendendo l’attenzione sulla necessità di massima prudenza durante le operazioni di raccolta rifiuti, soprattutto nelle fasi di manovra dei mezzi pesanti in aree abitate.
FOTO ARCHIVIO
Investito da un mezzo dei rifiuti: pedone finisce in ospedale
Attimi di tensione nella mattinata di oggi a Piglio, dove un uomo di 67 anni è rimasto ferito dopo essere stato coinvolto in un incidente con un mezzo della raccolta dei rifiuti.