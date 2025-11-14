Investimento sui binari, bloccata la tratta Roma-Frosinone-Cassino: pendolari nel caos

Pomeriggio di grande caos sulla linea ferroviaria Roma–Frosinone–Cassino, bloccata a causa di un investimento avvenuto intorno alle 19 lungo il tratto compreso tra le stazioni di Colleferro e Anagni-Fiuggi. L’incidente, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, avrebbe provocato l’interruzione totale della circolazione ferroviaria proprio nel momento di massimo afflusso dei pendolari di rientro dalla Capitale.

Le prime informazioni, frammentarie, sono state comunicate direttamente ai viaggiatori fermi sui convogli o in attesa in stazione. A questi ultimi è stato riferito che il blocco è dovuto a un investimento probabilmente mortale, circostanza che rende necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria per tutti i rilievi e le procedure previste in casi del genere.

Nel frattempo, centinaia di pendolari risultano bloccati sui treni già partiti da Roma e diretti verso la Ciociaria. In molte stazioni del territorio, dalla Capitale fino a Cassino, si registrano attese prolungate, disagi e convogli fermi in linea senza indicazioni precise sulla ripresa del servizio.

Trenitalia ha comunicato che la circolazione resterà sospesa fino al completamento degli accertamenti, con inevitabili ripercussioni sull’intera tratta regionale. Non è esclusa l’attivazione di servizi sostitutivi su gomma, anche se non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali.

La situazione rimane in evoluzione e l’attesa si prospetta lunga.

