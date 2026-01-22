INVESTIMENTO NOVO NORDISK, CONCLUSA LA FASE ISTRUTTORIA SODDISFAZIONE PER RISULTATO IN TEMPO RECORD

Si è conclusa ieri la Conferenza dei servizi istruttoria relativa all’investimento di Novo Nordisk sul sito produttivo di Anagni. Alla riunione, presieduta dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in qualità di commissario straordinario per l’investimento della multinazionale, hanno partecipato la vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Roberta Angelilli, il sindaco di Anagni Daniele Natalia, i rappresentanti italiani di Novo Nordisk e tutte le Istituzioni coinvolte.

Dagli interventi è emerso un notevole avanzamento della fase autorizzativa e tutte le Amministrazioni hanno espresso unanime soddisfazione per la celerità dei tempi con i quali sono stati istruiti e conclusi i lavori della Conferenza.

Il presidente Rocca, ringraziando le Istituzioni coinvolte e Novo Nordisk per la fattiva collaborazione, ha ribadito la centralità del sito di Anagni per l’economia regionale e per l’intero comparto farmaceutico nazionale.

Nel corso dell’incontro è stata confermata la rilevanza che Governo e Regione attribuiscono al progetto. La Regione Lazio ha altresì ribadito la volontà di investire sempre di più sul settore della farmaceutica, ritenuto strategico per creare sviluppo e attrarre investimenti. A tal fine la Giunta Rocca, insieme con il Governo, è impegnata a porre le condizioni per favorire l’espansione di un ecosistema economico-industriale forte e in costante crescita

I rappresentati italiani di Novo Nordisk, dal canto loro, hanno confermato l’interesse e l’importanza strategica per la multinazionale danese del progetto sul sito produttivo di Anagni.

La Conferenza dei servizi istruttoria si è caratterizzata per capacità amministrativa ed eccezionale snellimento di tempi e procedure, frutto di un’efficiente sinergia tra i diversi livelli di governo nazionali e territoriali.

La Regione Lazio conferma, a tal proposito, il proprio impegno a garantire tempi certi, trasparenza amministrativa e pieno supporto istituzionale per ogni investimento strategico per lo sviluppo industriale, l’innovazione e l’occupazione del territorio.