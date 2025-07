INVESTIMENTO NOVO NORDISK AD ANAGNI, ANGELILLI: IL LAZIO HUB DELLA FARMACEUTICA A LIVELLO INTERNAZIONALE

«Il Lazio si candida ad essere un hub dell’innovazione nel settore farmaceutico a livello internazionale, con cifre da record nell’esportazione che ha raggiunto i 12 miliardi di euro, prima regione in Italia».

Lo ha dichiarato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, in merito alla nomina del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca a commissario straordinario per l’investimento Novo Nordisk nell’impianto produttivo ad Anagni.

«L’obiettivo è la massima semplificazione: abbiamo infatti attivato uno solo punto di contatto presieduto dal presidente Rocca come commissario esecutivo del Governo. È un vero e proprio sportello unico per tutte le procedure e le autorizzazioni, un unico tavolo di lavoro che riunisce tutte le istituzioni e gli attori protagonisti con un approccio problem solving molto rapido».

«Il decreto-legge del 10 agosto 2023 n. 104, fortemente voluto dal ministro Urso per l’attrazione degli investimenti di interesse strategico nazionale, rappresenta una reale svolta nella semplificazione favorendo e accelerando le opportunità di sviluppo sul territorio».

«È un’occasione strategica perché consolida anche la nostra reputazione nello scenario globale come regione attrattiva per gli investimenti. Di recente a Bruxelles abbiamo presentato la nostra piattaforma Invest in Lazio con 20 milioni di euro di supporto, proprio per incentivare le imprese estere ad investire nel Lazio», ha concluso la vicepresidente della giunta regionale del Lazio Roberta Angelilli.