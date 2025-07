INVESTIMENTI PRESIDI SANITARI DI FROSINONE E LATINA, CIACCIARELLI: VIA LIBERA GRAZIE A GOVERNO E REGIONE

«Il Programma degli interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie delle aziende ospedaliere delle province di Latina e Frosinone rappresenta una chiara conferma del cambio di passo della sanità del Lazio sotto la guida del presidente Francesco Rocca. Gli interventi sono stati finanziati e assegnati alla Regione Lazio grazie a uno stanziamento di 35 milioni di euro, previsto nella legge finanziaria».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli.

«La realizzazione di questi interventi è perfettamente in linea con l’indirizzo che il Governo Rocca sta imprimendo sulla sanità regionale. In particolare, sarà possibile l’adeguamento alla normativa antincendio e costruire nuove infrastrutture nelle strutture sanitaria di Cassino e Frosinone, nonché presso i presidi ospedalieri di Formia, Terracina, Fondi e Latina. In questo senso, desidero ringraziare oltre ovviamente al presidente Francesco Rocca per questo importante risultato, il sottosegretario Claudio Durigon, l’onorevole Nicola Ottaviani e l’onorevole Giovanna Miele per l’impegno profuso nello sblocco di questo fondamentale stanziamento a favore della sanità del Lazio», ha concluso l’assessore Pasquale Ciacciarelli.