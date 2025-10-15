Investe un uomo e fugge: denunciato 35enne di Boville Ernica per lesioni personali

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia CC di Frosinone, hanno denunciato in stato di libertà un italiano 35enne, di Boville Ernica (FR) che si rendeva responsabile di lesioni personali a seguito di sinistro stradale. Sabato scorso, 11 Ottobre 2025, i Carabinieri della sezione radiomobile del NOR della compagnia CC di Frosinone, sono intervenuti in Frosinone alla Via G. Bruno, dove accertavano, previo sopralluogo e verifiche preliminari, che un 79enne mentre attraversava la strada, veniva investito da una Fiat Punto che, a seguito dell’impatto si allontanava dal luogo. L’anziano uomo, soccorso da personale del 118, veniva elitrasportato presso l’ospedale San Camillo

di Roma, dove riportava lesioni giudicate dai medici guaribili in giorni 45 s.c. I militari della sezione radiomobile, dopo il sopralluogo e rapidi riscontri, supportati anche da assunzioni di informazioni testimoniali, raccoglievano gravi indizi di colpevolezza a carico del 35enne, il quale forniva anche dichiarazione auto-accusatoria. I militari, a questo punto, dopo aver anche sequestrato la macchina, redigevano un’informativa di reato indirizzata alla Procura della Procura della Repubblica di Frosinone. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Foto archivio