Inverno e Covid: ecco perché il freddo e le giornate corte influiscono ancora di più sull’umore

Se il primo lockdown per Covid è stato vissuto con difficoltà ma anche con la speranza che si trattasse di un unicum che sarebbe stato presto superato, questa seconda ondata di contagi e le conseguenti restrizioni vengono vissute con maggiori difficoltà. E il fattore clima fa la sua parte: se già normalmente il passaggio dall’estate all’autunno, con le giornate che si accorciano e le temperature che si abbassano, ha un impatto negativo sul nostro fisico e sul nostro umore, quest’anno lo può avere anche di più. I motivi li ha spiegati a Gazzetta Active la professoressa Valentina Di Mattei, associata di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e psicologa clinica presso l’IRCCS

Perché l’inverno influisce negativamente sull’umore?

“La salute mentale e fisica delle persone è sottoposta all’influenza delle stagioni. Cambiamenti nell’umore in relazione alla stagionalità sono frequenti tra gli individui, con un aumento di depressione e ansia durante il periodo invernale, fino ad arrivare a veri e propri disturbi psichiatrici come il disturbo depressivo maggiore ricorrente con andamento stagionale. Centrale il ruolo dell’esposizione alla luce solare che è un importante regolatore dei nostri ritmi biologici come ad esempio il ritmo sonno-veglia”.

Perché quest’anno l’inverno, per molti, è ancora più difficile da affrontare? Il fatto di essere comunque costretti in casa in una stagione che poco invoglia alle uscite non dovrebbe essere un deterrente?

“Questo anno così particolare ha portato le persone a ridefinire le proprie priorità e ad affrontare nuove difficoltà sia di salute che economiche e sociali, colpendo soprattutto i più giovani, che si sono ritrovati a restare lontano da scuola per mesi, e i più anziani, una delle categorie più vulnerabili, isolati per necessità di tutela. La pandemia ha comportato, per tutti, una limitazione della propria libertà. Al tempo stesso, l’impossibilità di svolgere determinate attività ha anche garantito più tempo libero a propria disposizione”.

Quali consigli darebbe per superare questo periodo particolare di un anno ancor più particolare e per trascorrere nel modo migliore la maggior quantità di tempo che si passa a casa?

“Un consiglio per affrontare questo periodo delicato è quello di dedicarsi ad attività piacevoli correlate ad emozioni positive, in solitudine o in compagnia. Per chi ha una famiglia, è raro avere tempo di qualità da trascorrere insieme e può essere una buona occasione sfruttare le feste in questo senso. Ad esempio, svolgere attività creative e ludiche insieme ai componenti della famiglia, trovare il tempo per dedicarsi alla cura del proprio corpo e della mente (leggere, guardare dei film, visitare un museo lontano online, fare attività fisica, meditazione mindfulness, yoga), coltivare hobby e interessi che possano arricchire le giornate da soli o in famiglia con corsi, webinar o qualunque altra attività che permetta di trascorrere il più serenamente possibile questo momento particolare”.

