INTRONIZZAZIONE PAPA, CIACCIARELLI: «IMPIEGATI PIÙ DI 300 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE INTORNO PIAZZA S.PIETRO»

«In occasione della messa di intronizzazione di Papa Leone XIV che segnerà il formale ed ufficiale inizio del suo Pontificato, come Regione Lazio abbiamo previsto per la giornata di domenica l’impiego di oltre 300 volontari che provvederanno a svolgere attività di assistenza ed informazione alla popolazione nell’area circostante la Basilica di San Pietro.

Grazie alla costante attività di coordinamento che in questi giorni ci vede partecipi nell’ambito del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza, stiamo provvedendo ad attuare tutte le misure necessarie per garantire il mantenimento delle ordinarie condizioni di sicurezza in vista dell’arrivo, secondo gli ultimi dati forniti da Roma Capitale, di circa 150 mila fedeli in occasione dell’Insediamento di Papa Leone XIV», lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

«Sempre in questi giorni la Protezione Civile del Lazio è presente con circa 150 volontari per la Processione che, in occasione del Giubileo delle Confraternite, partirà da piazza Celimontana e vedrà la partecipazione di circa 60 mila fedeli. Ringrazio fortemente i volontari della Protezione Civile che continuano a confermare la loro forte sensibilità e la loro costante disponibilità ed impegno civico in un momento particolarmente complesso come questo caratterizzato da un continuo susseguirsi di eventi per i quali è necessaria una forte presenza per garantire la giusta assistenza», conclude l’assessore Ciacciarelli.