Introdotto reato di occupazione abusiva di immobili, Ciacciarelli: “Grazie alla Lega concreta tutela dei legittimi proprietari”

“ L’approvazione alla Camera del reato di Occupazione Abusiva degli immobili, di cui è previsto l’inserimento nell’articolo 10 del disegno di legge sicurezza, costituisce uno storico risultato per la difesa dei legittimi proprietari e per la tutela della sicurezza del nostro territorio, ottenuto grazie la perseveranza dimostrata dalla Lega nel corso di questi anni, ponendo da sempre l’effettiva difesa del diritto di proprietà al vertice delle proprie c’è battaglie politiche.

Attraverso la previsione di pene severe per coloro che occupino abusivamente gli immobili di proprietà altrui, come la pena di reclusione sino a 7 anni e con la garanzia dell’immediato intervento delle forze dell’ordine, si mira a porre un importante freno ad uno dei fenomeni illeciti più frequente negli ultimi anni, lesivo dell’integrità e della dignità dei nostri cittadini.

Nell’Italia della ripresa economica l’acquisto o l’edificazione di una abitazione privata ha costituito l’espressione del riscatto sociale di una intera generazione che, dopo aver vissuto e subito il disastro della guerra, consentì l’affermazione, nello scenario internazionale, di una nuova Italia.

Ed ora impensabile lasciare quello che costituisce uno dei simboli quindi della cultura della nostra società, prima ancora che un Diritto riconosciuto, a giornalieri atti delinquenziali.

In questa logica quindi l’introduzione del presente reato si pone come il valido strumento per restituire alla Proprietà privata degli immobili una propria dignità.

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA