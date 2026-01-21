Intrappolati nella roccia da sabato: lieto fine per due cani,salvati dal Soccorso Alpino

Si è concluso con esito positivo l’intervento di soccorso effettuato questa mattina a Gaeta, nei pressi del canile municipale, dove due cani segugio erano caduti all’interno di una profonda fessura nella roccia.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio – CNSAS, che da giorni monitoravano la situazione. I due animali, dispersi da sabato, erano stati nutriti dall’esterno in attesa delle condizioni necessarie per poter effettuare il recupero in sicurezza.

L’operazione si è rivelata particolarmente complessa a causa della fragilità della roccia e della profondità della fessura. Dopo aver allargato l’ingresso con un martello demolitore, un tecnico del Soccorso Alpino si è calato per circa sette metri, utilizzando specifiche tecniche di soccorso speleologico, riuscendo così a raggiungere e recuperare entrambi i cani con l’ausilio di un apposito sacco in PVC.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 13:00. I due segugi sono stati riportati in superficie in buone condizioni e riconsegnati ai proprietari, che li hanno subito affidati alle cure veterinarie.

Durante l’intervento erano presenti anche la Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco, a supporto delle attività di soccorso.

Un intervento che evidenzia ancora una volta l’importanza del coordinamento tra le forze impegnate sul territorio e la professionalità di chi opera quotidianamente per la sicurezza di persone e animali.

