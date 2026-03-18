Intervista ad Aurora Aprile (Commissario della XIV Comunità Montana della Valle di Comino) sui Campionati Italiani su Strada Juniores

Dopo l’ufficialità della disputa dei campionati italiani su strada di ciclismo, categoria Juniores, Maschile e Femminile, in provincia di Frosinone nel percorso tra Sora e Atina il prossimo, 20-21 giugno 2026, la Ciclisti Sorani ha messo in campo tutte le sue risorse organizzative per dare risalto all’evento e coinvolgere enti locali e sponsor. Questo evento si aggiunge al confermatissimo appuntamento con “Ciociaria In Giro”, corsa a tappe in programma il 17-18-19 luglio 2026.

Il primo ente ad aderire all’iniziativa è stata la Comunità Montana della Valle di Comino, e in primis il suo Commissario, la dott.ssa Aurora Aprile. Ecco la sua intervista.

“Sono cresciuta con il mito di Marco Pantani, per me il ciclismo è lui e le emozioni che ha trasmesso a tutti in sella ad una bicicletta. Ecco nel complimentarmi con la Ciclisti Sorani per essere riusciti nell’organizzazione dei Campionati Italiani Juniores su Strada lungo le strade della nostra Comunità Montana voglio partire proprio da qui, dalle emozioni che solo il ciclismo sa regalare”.

Inizia così la chiacchierata con il Commissario della XIV Comunità Montana della Valle di Comino, la dott.ssa Aurora Aprile.

“Una delle mie mission da quando mi è stato affidato questo incarico è quello di riuscire a dare visibilità al territorio attraverso ogni canale, e lo sport ne è uno dei migliori. Se poi entriamo nel merito, il ciclismo abbraccia perfettamente la mia mission”.

Come si è avvicinata a questo progetto?

“Tramite il presidente provinciale FCI Roberto Soave ho chiesto di poter dare il mio contributo come Commissario al ciclismo del territorio, e lui mi ha parlato di Ciociaria In Giro e dell’assegnazione dei campionati italiani Juniores”.

Sarà un weekend da non perdere per tutta la Valle di Comino quello del 20-21 giugno 2026?

“Darà enorme visibilità al turismo del territorio, e per questo non posso che esprimere tutta la mia soddisfazione alla Ciclisti Sorani. Ho trovato una società seria, pronta e organizzata, consapevole del suo ruolo, e ben disposta a collaborare e fare rete. I campionati italiani saranno una vetrina per tanti talenti italiani e permetterà alle varie rappresentative e alle famiglie di poter conoscere il nostro territorio. Se a questo aggiungiamo l’importanza mediatica che ne conseguirà, non potevamo certamente trascurare una proficua collaborazione con la Ciclisti Sorani, e poi lasciatemelo dire, un campionato italiano sia maschile che femminile è un segnale fortissimo che fa onore a tutti”. Da ultimo, dopo il Campionato Italiano ci sarà anche la corsa a tappe “Ciociaria in Giro” nel mese di luglio. Insomma il ciclismo sarà protagonista assoluto del nostro territorio e noi siamo pronti a sostenerlo”.

Sarà dunque una vetrina per tutti i 19 comuni della Valle, e darà lavoro a diverse strutture ricettive, e voi sarete vicini a questo grande evento?

“Certo, saremo vicini a 360° all’organizzazione, in ogni modo possibile. Sono un’insegnante e credo fortemente nello sport, sono mamma e so quanto sia fondamentale per i giovani. Il ciclismo poi è il mio sport preferito, sono cresciuta con il mito di Marco Pantani, e ancora oggi per me è l’emblema del ciclismo, e chissà che lungo le strade della Valle di Comino non scopriremo un futuro Pantani, me lo auguro e lo auguro a tutti i protagonisti di questo entusiasmante progetto”.

Comunicato Stampa