Intervento rimandato per “un’anomalia cardiaca fantasma”: la disavventura di una paziente tra Frosinone e Alatri

Referti discordanti, comunicazioni confuse e visite saltate: una storia che solleva dubbi sulla gestione dei percorsi clinici nella sanità pubblica

Un intervento chirurgico considerato di routine si è trasformato in un labirinto di incertezze per una giovane professionista della provincia di Frosinone, finita suo malgrado al centro di un caso emblematico di disorganizzazione sanitaria.

La donna, in lista per un’operazione maxillo-facciale allo “Spaziani” di Frosinone, aveva seguito scrupolosamente tutte le procedure previste per la preospedalizzazione. Tuttavia, alla vigilia dei controlli, una comunicazione dell’ASL le ha improvvisamente cambiato il programma: per “temporanea indisponibilità degli ambulatori” del capoluogo, i test sarebbero stati spostati all’ospedale “San Benedetto” di Alatri.

Fin qui, nulla di anomalo. Ma dopo l’elettrocardiogramma, qualcosa si è complicato: il referto parlava di una possibile “anomalia cardiaca”, senza ulteriori dettagli. Alla paziente è stato quindi chiesto di tornare ad Alatri per nuovi accertamenti.

Un susseguirsi di smentite e ripensamenti

Quando si è presentata per il controllo, la donna ha ricevuto una prima rassicurazione: l’anomalia “non esisteva” e il tracciato sarebbe risultato nella norma. Si trattava, le è stato detto, di un errore di valutazione. L’appuntamento con l’anestesista sarebbe stato fissato a breve.

Ma la calma è durata poco. Nei giorni successivi, un’ulteriore telefonata ha ribaltato nuovamente la situazione: secondo un diverso parere, quella “anomalia cardiaca” sarebbe invece ancora presente e da chiarire con un eco-cuore urgente, questa volta a carico della paziente e in forma privata.

Una richiesta che ha lasciato la donna interdetta: “Com’è possibile che una struttura pubblica mi chieda di sostenere privatamente un esame necessario per un intervento previsto proprio in quell’ospedale?”, avrebbe confidato a conoscenti.

Un cortocircuito burocratico che lascia domande aperte

A complicare il quadro, la mancata comunicazione tra i due presidi ospedalieri. Secondo quanto appreso, lo “Spaziani” di Frosinone — dove dovrebbe essere eseguita l’operazione — non sarebbe stato informato né del presunto problema cardiaco, né degli accertamenti in corso ad Alatri.

La paziente resta così sospesa in un limbo: con un intervento rimandato, referti discordanti e nessuna certezza sulle proprie condizioni.

Una vicenda che evidenzia un problema sistemico

L’episodio, oltre a rappresentare un caso di evidente disagio individuale, pone una questione più ampia sulla gestione dei percorsi clinici e sulla comunicazione interna tra le strutture sanitarie. Errori di trasmissione dei dati, esami duplicati, tempi dilatati e procedure poco coordinate finiscono per minare la fiducia dei cittadini nel servizio pubblico.

Un’anomalia cardiaca, forse inesistente, che diventa simbolo di una sanità che a volte inciampa nei propri meccanismi burocratici, lasciando chi ne è vittima nel dubbio più temuto: quello di non sapere a chi affidarsi davvero.

Foto archivio