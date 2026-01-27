Intervento lampo dei Carabinieri: auto rubata recuperata e presunta responsabile denunciata

Venerdì scorso, a Vallerotonda, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino una donna di 31 anni, residente a San Biagio Saracinisco e già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile di furto aggravato. L’intervento è scattato nella tarda serata del giorno precedente, quando, su disposizione della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Cassino, i militari si sono recati presso l’abitazione della donna, dove hanno rinvenuto in sosta un’autovettura Ford Fiesta risultata rubata. Il mezzo era di proprietà di un coetaneo, cittadino romeno residente a Sora, che ne aveva denunciato il furto. Dagli accertamenti è emerso che, nel pomeriggio di giovedì, la 31enne si trovava a Sora a bordo dell’auto insieme all’amico e che, approfittando di un suo momentaneo allontanamento dal veicolo, si era messa alla guida, dileguandosi. L’autovettura è stata prontamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre la posizione della donna è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Cassino, alla quale i Carabinieri hanno trasmesso informativa di reato. L’operazione si inserisce nel costante controllo del territorio svolto dall’Arma e testimonia l’efficacia dell’azione investigativa, che ha consentito in tempi rapidi di risalire alla presunta responsabile e di restituire il veicolo al proprietario, rafforzando la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p.

Foto archivio