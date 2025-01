INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SP 88 VILLA SANTO STEFANO-AMASENO: LA PROVINCIA INVESTE 175 MILA EURO PER GARANTIRE SICUREZZA E VIABILITÀ

Proseguono gli interventi del progetto ‘Sulla Buona Strada’, voluto dal Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, per migliorare la viabilità e garantire la sicurezza sulle arterie stradali provinciali. Sono infatti in corso i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 88 ‘Villa Santo Stefano-Amaseno’, per un investimento complessivo di 175 mila euro. Il progetto esecutivo prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e la regimentazione idraulica attraverso il ripristino dei fossi stradali, il tutto finalizzato a migliorare la sicurezza e la percorribilità di un’arteria strategica per il traffico leggero e pesante, che collega i Comuni di Villa Santo Stefano e Amaseno. Gli interventi interessano i tratti dal km 1+400 al km 1+700 e dal km 1+800 al km 2+700 e includono: il risanamento del piano viabile attraverso il rifacimento degli strati di collegamento e di usura con materiali di alta qualità; il ripristino della segnaletica stradale orizzontale con vernice rifrangente, conforme al Codice della Strada, per garantire una guida sicura; la regimentazione idraulica con apertura e ripristino di fossi stradali, pulizia di pozzetti e attraversamenti, e sistemazione delle banchine per migliorare la gestione delle acque meteoriche. “Sono orgoglioso di annunciare un nuovo importante tassello del nostro programma ‘Sulla Buona Strada’, che si dimostra ancora una volta un modello efficace di gestione della viabilità provinciale. Con questi interventi – dichiara il Presidente Luca Di Stefano – non solo miglioriamo la sicurezza stradale, ma garantiamo anche una maggiore efficienza e durabilità delle infrastrutture. La SP 88 rappresenta una via di comunicazione fondamentale per il nostro territorio, e questi lavori ne rafforzeranno l’efficienza e la sicurezza per tutti gli utenti della strada”. “L’attenzione alla manutenzione straordinaria è una priorità per la nostra Amministrazione provinciale – aggiunge Luigi Vittori, consigliere provinciale delegato alla viabilità – . Con un investimento di 175 mila euro, stiamo intervenendo su un’infrastruttura cruciale per Villa Santo Stefano e Amaseno, garantendo non solo migliori condizioni di percorribilità, ma anche maggiore sicurezza per il traffico locale. La regimentazione idraulica, inoltre, rappresenta un elemento fondamentale per prevenire danni futuri e assicurare la tenuta del piano viabile nel tempo”.

