Interventi di sistemazione idraulica del Fosso della Zoppa nel comune di Arce

Riduzione del rischio di esondazioni e miglioramento del deflusso delle acque: sono partiti oggi i lavori di sistemazione idraulica del Fosso della Zoppa. Il progetto, il cui costo complessivo ammonta a 1.024.221 euro, mira alla riqualificazione delle aree di pregio naturalistico e storico lungo il corso d’acqua e a garantire maggiore sicurezza per i residenti e le infrastrutture.

Ieri si è svolta la consegna dei lavori alla presenza del Sindaco di Arce Luigi Germani, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci, del Direttore del Consorzio di Bonifica “Valle del Liri” Remo Marandola, del progettista e direttore dei lavori Ing. Stefano Rizzo e dei responsabili dell’impresa esecutrice – la Geodes di Esperia – con le proprie maestranze.

Il Fosso della Zoppa è attualmente caratterizzato da una fitta vegetazione infestante che ostacola il deflusso delle acque, causando allagamenti e fenomeni erosivi che mettono a rischio la stabilità degli argini e delle infrastrutture viarie. Inoltre, luoghi di valore storico come l’antica Fonte delle Grottelle e la zona del Ponte La Zoppa, un tempo attrezzati e fruibili, versano oggi in stato di degrado.

Il progetto prevede un intervento di taglio della vegetazione infestante lungo un tratto di 900 metri del fosso, al fine di migliorare il deflusso delle acque e prevenire esondazioni. Per stabilizzare le sponde e favorire la rinaturalizzazione, verranno realizzate scogliere in massi ciclopici con talee di salice su un tratto di 295 metri. Parallelamente, l’area delle Grottelle sarà oggetto di riqualificazione con la creazione di scogliere in pietrame, l’installazione di una staccionata rustica e di arredi urbani come panchine e cestini, per favorire la fruizione pubblica. Anche la zona del Ponte La Zoppa sarà riqualificata attraverso la realizzazione di scogliere, la piantumazione di nuove specie arboree e l’inserimento di strutture per il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità dell’area.

«Con questo importantissimo intervento – ha detto il Sindaco Luigi Germani – il Comune di Arce non solo rafforza la sicurezza idraulica del territorio, ma restituisce ai cittadini spazi di valore ambientale e storico, migliorandone la fruibilità e la sostenibilità. Desidero ringraziare quanti hanno lavorato a questo progetto e quanti ci lavoreranno in questi prossimi mesi. In particolare – ha concluso Germani – il mio grazie va alla Regione Lazio e al Presidente Francesco Rocca, al Commissario Straordinario Sonia Ricci, al Direttore Remo Marandola, all’ingegnere Pignatelli, all’ingegnere Rizzo, a tutti i tecnici del Consorzio e alla ditta esecutrice».m

«L’intero progetto – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara Petrucci – ha un costo complessivo di oltre un milione di euro, totalmente a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Si caratterizza in quanto è stato sviluppato con un approccio attento all’ambiente, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica per minimizzare l’impatto ecologico e aumentare la biodiversità. La gestione delle terre e delle rocce da scavo – ha concluso la Petrucci – avverrà nel rispetto della normativa, garantendo il corretto smaltimento e riutilizzo dei materiali».