Interventi di manutenzione della rete idraulica in sette comuni del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino

Prosegue costantemente l’attività di manutenzione della rete idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino.

In particolare, il personale operativo ha eseguito interventi in dieci comuni del comprensorio consortile: Aquino, Casalvieri, Cassino, Cervaro, Esperia, Picinisco, Piedimonte S. Germano, Pontecorvo, S. Elia Fiumerapido e Villa S. Lucia.

Ad Aquino si è proceduto alla manutenzione del Canale B (al limite del campo di aviazione) e dell’area di pertinenza del manufatto sifonato per l’attraversamento del Canale 22, in corrispondenza della linea TAV.

A Cassino sono stati eseguiti lavori di pulizia e regimazione idraulica in tratti del rio Inferno, del rio Saetta, del rio Fontana Livia, dei canali della rete scolante secondaria in zona San Pasquale e dei fossi Fiumicello e Pescarola; inoltre è stata bonificata la pista arginale del rio Ascensione, nei pressi della via Appia.

Particolare attenzione anche al sistema idraulico consortile del comune di Pontecorvo, dove si è provveduto a pulire e decespugliare tratti dei canali della rete scolante secondaria Melfi di sotto, del rio Forma Quesa, del rio Campolongo e del fosso Ravano.

Sono in corso in corso lavori di bonifica anche nel torrente S. Rocco di Piedimonte S. Germano e nel rio Secco, della frazione Olivella di S. Elia Fiumerapido.

Infine sono stati eseguiti interventi di decespugliamento nei comuni di Casalvieri, Esperia, Picinisco, S. Ambrogio sul Garigliano, Cervaro (contrade Porchio e S. Lucia) e Villa S. Lucia.

“Le attività di manutenzione, pulizia e decespugliamento dei corsi d’acqua di nostra competenza – dichiara il commissario Sonia Ricci – costituiscono un settore di intervento particolarmente importante della mission dell’ente. Esse consentono di salvaguardare l’ambiente e l’ecosistema ma anche di efficientare il deflusso delle acque particolarmente utile per evitare, o comunque ridurre, i danni che possono derivare da eventi piovosi e torrenziali di forte intensità”.

COMUNICATO STAMPA