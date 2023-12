Interventi della Provincia sulle strade del territorio corese

Continua la messa in sicurezza da parte della Provincia di Latina delle strade provinciali di pertinenza. “L’Ufficio Viabilità dell’Ente è impegnato in questi giorni a portare a conclusione alcuni interventi, nonché pronto già ad intervenire su altri”. A renderlo noto il Vicesindaco del Comune di Cori e Consigliere Provinciale Ennio Afilani.

Sono terminati, in questi giorni, sul territorio del Comune di Cori i lavori di messa in sicurezza della SP Rocca Massima, dall’incrocio con via Artena verso Rocca Massima per oltre un chilometro, e della SP Artena per circa due chilometri. Si è concluso inoltre da qualche mese l’intervento di potenziamento della pubblica illuminazione con l’installazione di nuovi lampioni a led su tutto il tratto della SP Bretella San Rocco, sempre sulla suddetta la Provincia di Latina, accogliendo la richiesta dell’Amministrazione Comunale di Cori di mettere ancor di più in sicurezza tale tratto, ha previsto la realizzazione di un marciapiede di collegamento, approvando così in questi giorni un progetto di fattibilità tecnica ed economica e inserendo tale progetto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2024/2026 con annualità 2024.

“Grazie al Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli e al nostro Consigliere Provinciale Ennio Afilani – dichiara il Sindaco Mauro De Lillis – siamo riusciti in questi ultimi anni attraverso la Provincia a rendere alcuni luoghi all’interno del nostro territorio, ma di competenza provinciale, ancora più sicuri.

Apprendo ora con piacere anche dell’avvenuta approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica della Provincia di Latina relativo alla realizzazione sulla SP Bretella San Rocco di un marciapiede, richiesta avanzata da questa Amministrazione già da qualche anno. Inoltre un ringraziamento va anche all’Ufficio Viabilità provinciale che ha elaborato tale progetto”.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO