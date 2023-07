Internazionalizzazione delle imprese Al via il Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia

Le aziende interessate ad usufruire dei servizi possono iscriversi al Progetto SEI entro l’8 settembre

L’Azienda Speciale Informare realizza la terza annualità del Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia – di Unioncamere, promosso dalla Camera di commercio di Frosinone Latina. Il progetto è finalizzato ad affiancare le imprese che intendono aprirsi ai mercati internazionali con servizi di supporto e programmi strategici mirati e personalizzati. SEI è rivolto infatti alle Aziende che ancora non esportano, pur avendone le qualità, interessate ad espandere la propria attività oltre i confini nazionali ed alle aziende che già hanno avuto esperienze di esportazione, in maniera limitata o occasionale, che mirano a rafforzare la propria presenza all’estero. Tra i principali obiettivi, quello di favorire l’avvio sui mercati esteri delle imprese potenzialmente esportatrici che possiedono qualità, organizzazione e parte degli strumenti ancora inespressi; e quello di rafforzare la presenza delle imprese che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento ed al consolidamento delle relative quote di export.

“Stiamo portando avanti un grande lavoro per favorire l’internazionalizzazione delle nostre imprese, motore dell’economia dei territori. – Commenta il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora – A partire dal Bando che annualmente predisponiamo a sostegno delle realtà imprenditoriali che vogliono aprirsi ai mercati esteri. Rafforzare la capacità delle imprese di operare al di fuori dei confini del nostro Paese, significa contribuire a determinare significativi riflessi sull’economia locale. Allo stesso modo, di fondamentale importanza sono gli incontri che promuoviamo periodicamente con i buyer internazionali, penso al recente successo del Summer Fancy Food di New York ed al Meet Danimarca, due appuntamenti fissi che offrono alle imprese grandi opportunità”.

“Internazionalizzare le imprese dei nostri territori vuol dire accompagnarle e guidarle in un processo di crescita ma vuol dire anche promuovere le eccellenze della produzione locale e farle conoscere in tutto il mondo. – Spiega Carla Picozza, Consigliere delegato all’Internazionalizzazione di Informare. – Per questo, con l’Azienda Speciale Informare, abbiamo studiato azioni in grado di favorire il processo di apertura ai mercati esteri delle nostre realtà imprenditoriali. Affiancarle nella definizione di una strategia di export, guidarle nella realizzazione di un piano export personalizzato, organizzare corsi di formazione ed incontri all’estero, sono le principali azioni messe in campo per preparare i nostri imprenditori alla sfida dei mercati globali”.

“L’Azienda Speciale Informare sta portando avanti un grande lavoro di squadra in favore dell’internazionalizzazione delle imprese delle province di Frosinone Latina. La mission è quella di continuare con costanza in questa direzione per favorire la crescita delle nostre realtà imprenditoriali che vantano produzioni d’eccellenza. – Ha commentato il Presidente di Informare, Luigi Niccolini – Se guardiamo ad esempio al settore agroalimentare, i nostri prodotti sono tra i più richiesti sui mercati globali. Favorire ed incoraggiare l’export di questo settore può senza dubbio avere ricadute positive sull’economia dei territori e sull’intero indotto legato al settore. Un discorso che, ovviamente, vale anche per altri settori. Il Made in Italy è da sempre sinonimo di qualità e certezza in tutto il mondo”.

“SEI”: I VANTAGGI PER LE IMPRESE

IDENTIFICARE IL MERCATO TARGET – Con l’iscrizione al Progetto SEI (gratuita) le imprese verranno aiutate a valutare le opportunità provenienti dai mercati esteri e le loro potenzialità di export attraverso incontri di export checkup.

SUPPORTO, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE – Gli imprenditori, i responsabili ed il personale degli uffici export e commerciali potranno partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento, potranno avere accesso a documentazione strategica (dossier Paese, note informative, etc.) e allo sportello helpdesk di Informare in caso di problemi di export.

ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESTERO – Le imprese verranno affiancate nella definizione di una strategia di export e saranno guidate nella realizzazione di un piano export personalizzato. A seguito del piano export potranno partecipare ad attività di orientamento sui mercati esteri e di accompagnamento all’estero (b2b, missioni all’estero, fiere etc.).

I SERVIZI ALLE IMPRESE

CHECK-UP AZIENDALI – Servizio di export check-up con colloqui individuali tesi ad analizzare i fabbisogni e le potenzialità dell’azienda sui mercati esteri e redazione di un report/company profile all’esito dei check-up. Valutazione dei mercati a più alta potenzialità per i prodotti /servizi dell’azienda. Servizio di primo orientamento ai mercati esteri e prima assistenza su come operare nei mercati esteri, anche attraverso lo strumento “Go2Market”, nelle componenti di “Market Selection” (per l’individuazione di mercati export con il potenziale più alto) e “Market Research” (per approfondire la conoscenza dei mercati target).

PIANI EXPORT – Predisposizione di un Export kick-off plan, ossia di un Piano Export personalizzato volto ad individuare e definire le strategie e le modalità di ingresso nel mercato estero target (analisi mercato estero, analisi canali distributivi ideali, analisi della concorrenza nazionale ed estera). Il Piano Export consterà di elementi quali: disamina del modello di business, individuazione dei mercati esteri target, indicazione degli obiettivi economico-finanziari, piano operativo.

FORMAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: Tecniche del Commercio Internazionale – Percorso di formazione e aggiornamento sulle tecniche del commercio internazionale rivolto alle PMI, agli imprenditori, agli uffici export, agli uffici commerciali ed ai professionisti. Le imprese potranno partecipare ad 11 incontri che cambieranno il modo di guardare all’estero, che le aiuteranno ad avere un nuovo approccio nelle trattative commerciali con la controparte straniera e a capire come affrontare con determinazione le sfide dei mercati internazionali.

INCONTRI D’AFFARI CON BUYERS STRANIERI – Le imprese iscritte al Progetto SEI avranno la possibilità di partecipare ad attività di internazionalizzazioni quali fiere, missioni, incontri d’affari con buyers, importatori e operatori esteri, e quindi mettere in pratica le indicazioni, le competenze e le metodologie acquisite durante il percorso formativo e le altre azioni del progetto.

Le aziende interessate ad usufruire dei servizi possono iscriversi al Progetto SEI attraverso la compilazione on line del “questionario di profilazione” al link: https://www.sostegnoexport.it (spazio web dedicato al Progetto SEI “Sostegno all’export delle PMI”), entrando nel box: “Sei un’impresa interessata ad operare all’estero? Accedi e compila il questionario” entro l’8 SETTEMBRE 2023. Per avere una panoramica complessiva del progetto SEI: https://www.sostegnoexport.it/

