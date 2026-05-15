Interesse dei cinesi per Stellantis: dichiarazione del Segretario UGL Metalmeccanici Gerardo Minotti

Ci fa piacere apprendere come il sito di Cassino sia diventato “interessante” per gruppi stranieri, soprattutto cinesi, che costruiscono auto. Significa che il sito è sottoutilizzato e quasi abbandonato da Stellantis. Sono anni che UGLM di Frosinone denuncia questa situazione di non lavoro che, assieme al costo dell’energia troppo elevato, sta strozzando le famiglie e le imprese italiane. In tutti gli incontri abbiamo sempre sottolineato l’importanza del sito di Cassino e la professionalità dei lavoratori. Diciamo basta agli annunci: vogliamo certezze, vogliamo il lavoro, vogliamo tornare a costruire automobili, vogliamo un piano industriale con investimenti e nuovi modelli e aspettiamo che Stellantis, il prossimo 21 maggio, faccia chiarezza sul futuro dello stabilimento di Cassino.