Intensificata controlli della polizia provinciale sul territorio, Quadrini: “agenti impegnati per strade sicure contro la guida sotto effetto di alcol e droghe.”

L’operazione che vede coinvolta la Polizia Provinciale, guidata dal comandante Pierfrancesco Vona, resasi necessaria per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti è iniziata in questi giorni sul territorio della provincia di Frosinone. A darne notizia il Presidente del Consiglio, Gianluca Quadrini, delegato alla Polizia Provinciale, che in una nota oltre a complimentarsi con gli agenti per il lavoro svolto sottolinea la collaborazione con la polizia stradale nell’ambito di rendere sicure le nostre strade. – “in questi giorni i nostri agenti di polizia provinciale sono stati impegnati in un duro servizio di controllo dove dall’una e mezza di sabato sera fini alle cinque del mattino sono stati fermati numero veicoli e ritirate ben cinque patenti. La collaborazione con la Polizia Stradale con la presenza anche di un medico della Polizia di Stato ha accertato che lo stato dei conducenti dei veicoli fermati non era assolutamente tollerabile. ” Con questa operazione, fa sapere Quadrini si è iniziato a mettere in atto il nuovo codice della strada approvato dal Consiglio dei Ministri e in discussione presso il Parlamento dove si propone il rafforzamento dei controlli sulla strada a seguito dei numerosi incidenti causati da chi in maniera incosciente si mette alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe. “Mi complimento con i nostri agenti della Polizia Provinciale e con la Polizia Stradale per l’ottimo lavoro che svolgono sulle nostre strade. Ringrazio il Comandante della Polizia Stradale, dott. Stefano Macarra e il Comandante della Polizia Provinciale, dott. Pierfrancesco Vona per l’intesa trovata. Rispettare il codice della strada significa tutelare se stessi e gli altri. Il nostro obiettivo sarà quello di sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della sicurezza.”