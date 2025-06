INSULTI FIGLIA SALVINI, L’ASSESSORE BALDASSARRE (LEGA): «ATTACCARE I FIGLI DEI POLITICI È UNA BARBARIE. VERGOGNA!»

«Esprimo la mia più ferma condanna per i vili attacchi e le minacce rivolte alla figlia di Matteo Salvini. Dopo Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, ora anche Salvini. È un’escalation inaccettabile di odio che supera ogni limite del confronto democratico. Colpire i bambini per ferire un genitore, indipendentemente dal suo ruolo politico, è un gesto vile e inaccettabile. In una società civile, i minori devono essere sempre protetti, al di là delle opinioni politiche dei loro familiari. È fondamentale che tutte le forze politiche si uniscano per condannare fermamente tali atti e promuovere un clima di rispetto e civiltà. In un giorno dedicato ai genitori, ricordiamo che la protezione dei figli è una responsabilità collettiva. Difendere i minori da attacchi ingiustificati è un dovere che va oltre le divisioni politiche e ideologiche. È un atto di civiltà».

Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e della Famiglia, al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.