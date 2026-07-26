Installato il primo totem informativo nell’area industriale di Frosinone: prende forma lo Smart Industry Project

Prosegue il percorso di innovazione e riqualificazione delle aree industriali del Lazio. Nella giornata di ieri è stato installato il primo totem informativo lungo l’asse attrezzato di via Armando Vona, nell’area industriale di Frosinone, primo intervento visibile del progetto Smart Industry Project, il programma promosso dal Consorzio Industriale del Lazio per realizzare un sistema intelligente, integrato, resiliente ed ecosostenibile a servizio delle imprese e del territorio nell’ambito del finanziamento FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) n° 39.

I nuovi totem del primo lotto di lavori, realizzati in acciaio cor-ten e alti dodici metri, saranno quattro; con i successivi lotti il numero totale dei totem verrà portato complessivamente a 10. Ogni struttura sarà illuminata interamente con due fari a LED per totem a cui si aggiungerà un nuovo sistema di illuminazione composto da lampioni a LED di ultima generazione, caratterizzati da un design moderno e funzionale.

L’intervento rappresenta uno degli elementi del più ampio Smart Industry Project, che punta a dotare le aree industriali di strumenti tecnologici avanzati per acquisire, gestire e integrare dati e informazioni, monitorare il territorio, pianificare gli interventi e ottimizzare la gestione delle infrastrutture, migliorando al tempo stesso la sicurezza, la sostenibilità ambientale e la qualità dei servizi offerti alle aziende insediate.

«L’installazione del primo totem rappresenta un momento simbolico ma anche estremamente concreto del percorso di trasformazione che il Consorzio Industriale del Lazio sta portando avanti nelle proprie aree produttive – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini – Smart Industry Project significa investire nell’innovazione, nella digitalizzazione e nella sostenibilità, dotando i nostri agglomerati industriali di infrastrutture moderne e intelligenti. Vogliamo costruire aree produttive sempre più attrattive, efficienti e capaci di rispondere alle esigenze delle imprese, contribuendo allo sviluppo economico del territorio».

«Questo intervento è il risultato di un’attenta attività di progettazione e rappresenta il primo tassello di un sistema tecnologico integrato che consentirà una gestione sempre più efficace delle aree industriali – ha aggiunto il Direttore Generale del Consorzio Industriale del Lazio, arch. Claudio Ferracci – I totem non avranno soltanto una funzione di riconoscibilità e valorizzazione dell’asse attrezzato, ma dei landmark territoriali. Il nostro obiettivo è realizzare un modello di area industriale moderna, connessa e sempre più orientata all’innovazione».