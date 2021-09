Instagram down, l’applicazione è fuori uso. Utenti furiosi su Twitter: «È tutto bloccato»

Instagram down, l’applicazione di Zuckerberg è fuori uso. Fan furiosi su Twitter: «È tutto bloccato». Il popolare social network è ko da questa mattina. I follower si sono riversati immediatamente su Twitter dove piovono commenti: «Non funziona nulla». E L’hashtag #instagramdown è primo in trend topic.I tanti messaggi degli utenti si dividono tra lamentele per il disservizio e meme divertenti. «Non è possibile, è fuori uso un’altra volta». E ancora: «Non aggiorna il feed, è tutto bloccato». Tra le vignette, invece, che strappano un sorriso quella in cui Twitter afferma: «Quando non funziona Instagram c ripigliamm tutt chell ch’è o nuost».Intanto, il servizio stenta a riprendere, molti utenti lamentano ancora lentezze nell’aggiornamento del feed.

fonte Leggo foto archivio