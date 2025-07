INSIEME A TE: il Comune di Cori sperimenta un podcast sulle proprie pubblicazioni in Albo Pretorio per la trasparenza e il monitoraggio civico

Il Comune di Cori lancia in via sperimentale un proprio canale su Spotify, “Insieme a te”, un podcast dedicato a informare e coinvolgere la cittadinanza sulle novità pubblicate tramite il servizio AlboPop sul canale Telegram https://t.me/albopopcomunediCori, amplificando l’adesione al progetto di AlboPop su Telegram e proseguendo la collaborazione e la co-progettazione fattiva con Polygonal APS e OnData.

Un primato nazionale nell’innovazione digitale

Cori è uno dei primi Comuni in Italia ad adottare l’intelligenza artificiale di NotebookLM per la realizzazione di un podcast sulle proprie pubblicazioni in Albo Pretorio. Grazie a questa tecnologia d’avanguardia, il podcast offre una sintesi chiara, aggiornata e accessibile degli atti amministrativi e delle iniziative dell’Ente, favorendo la massima trasparenza e una comunicazione diretta tra amministrazione e cittadini.

Attivazione civica e responsabilità amministrativa

“Insieme a te” non è solo uno strumento informativo: nasce con l’obiettivo di attivare la cittadinanza al monitoraggio civico, consentendo a tutti di seguire in modo semplice e immediato le attività del Comune. Questa iniziativa rafforza l’azione amministrativa basata su principi di rendicontazione, empowerment e responsabilità, promuovendo una partecipazione attiva e consapevole della comunità.

Accessibilità e conformità agli standard europei

L’adozione di questo nuovo canale digitale consente inoltre all’Amministrazione di Cori di essere già pienamente in linea con la normativa EEA sugli standard di accessibilità, obbligatori dal 28 giugno scorso.

Il podcast “Insieme a te”, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, garantisce una comunicazione inclusiva e fruibile da tutti, abbattendo le barriere informative e favorendo una cittadinanza realmente partecipe.

Il progetto AlboPop, già attivo dal 2017 attraverso canali come Telegram e Feed RSS, si arricchisce così di un nuovo strumento digitale che amplia le modalità di comunicazione istituzionale, raggiungendo un pubblico ancora più vasto e diversificato.

Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano tutta la cittadinanza a seguire il nuovo canale “Insieme a te” su Spotify e a partecipare attivamente alla vita pubblica, contribuendo a costruire una comunità più informata, trasparente e responsabile.