Inseguimento spettacolare nelle acque di Gaeta: due pregiudicati fermati su moto d’acqua

Momenti di tensione nelle acque antistanti una nota struttura turistica di Gaeta, dove nel pomeriggio di domenica si è consumato un inseguimento ad alta velocità che ha visto protagonisti due soggetti pregiudicati a bordo di una moto d’acqua.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini si muovevano a forte velocità tra bagnanti e diportisti, mettendo a rischio l’incolumità delle persone presenti lungo la fascia costiera. Le manovre spericolate hanno subito attirato l’attenzione delle unità navali della Guardia di Finanza, che hanno tentato di intimare l’alt.

Ne è nato un inseguimento durato diversi minuti, durante i quali i due fuggitivi hanno cercato di eludere i controlli zigzagando tra le imbarcazioni e avvicinandosi pericolosamente alla riva. L’abilità e la prontezza degli uomini delle Fiamme Gialle hanno però consentito di bloccare la moto d’acqua e di trarre in arresto i due soggetti, risultati già noti alle forze dell’ordine.

Gli accertamenti successivi hanno confermato la loro condizione di pregiudicati. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire le ragioni della fuga e per stabilire se vi fossero collegamenti con altre attività illecite.

L’episodio, che ha richiamato l’attenzione dei numerosi turisti presenti in spiaggia, riaccende i riflettori sul tema della sicurezza in mare e sull’importanza dei controlli lungo la costa, particolarmente affollata nel periodo estivo.

