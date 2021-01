Inseguimento con spari e speronamento: feriti un agente e un malvivente. Paura in strada

Inseguimento con sparatoria in via Monte del Gallo in zona San Pietro a Roma. A quanto si apprende, sarebbero partiti da agenti di polizia contro un’auto in fuga.Per sfuggire a un controllo della polizia un’auto, con tre persone a bordo (due nordafricani e un’italiana), ha cercato di investire un agente. Ne è nato un folle inseguimento durante il quale la polizia ha sparato un colpo di pistola: l’automobilista è rimasto ferito.Il conducente della macchina, che ha terminato poi la corsa contro un muretto, è stato portato in ospedale. Anche l’agente, che il malvivente ha cercato di investire, è rimasto ferito.I tre malviventi sono stati bloccati dopo una breve fuga.

foto e fonte leggo.it