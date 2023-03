Insediamento Presidente Regione Lazio, Francesco Rocca, presente il Presidente della Provincia,Luca Di Stefano

Ieri presso la Sala Aniene, in via Cristoforo Colombo a Roma, il Presidente della Provincia di Frosinone, dott. Luca Di Stefano, ha avuto il piacere di presenziare alla cerimonia ufficiale di insediamento del Presidente della Regione Lazio, dott. Francesco Rocca, insieme ai Presidenti delle altre Province, ai Prefetti e ai sindaci dei Comuni capoluogo. È stato un incontro molto cordiale – ha detto a margine della cerimonia Di Stefano – che ha gettato le basi per una proficua collaborazione istituzionale fra la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone, finalizzata a incrementare lo sviluppo, i servizi e la qualità della vita nel nostro territorio provinciale. Ringrazio il Presidente Rocca per l’invito e auguro di cuore buon lavoro a lui e tutta l’Amministrazione regionale”.

COMUNICATO STAMPA

