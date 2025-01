“Inquinamento luminoso e interferenze sulle forme di vita”. Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone partecipa all’Incontro dell’IIS M. Filetico di Ferentino”

L’inquinamento luminoso è una delle problematiche ambientali più urgenti del nostro tempo, con impatti diretti non solo sull’ambiente ma anche sulla biodiversità e sul benessere delle persone. Questo fenomeno, che spesso passa inosservato, sta infatti alterando i ritmi naturali di molte specie animali e vegetali, compromettendo l’equilibrio ecosistemico.

In questo contesto, l’IIS M. Filetico di Ferentino ha organizzato un incontro informativo sull’inquinamento luminoso e le sue interferenze sulle forme di vita, un’iniziativa che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, il quale ha portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano.

“È un tema di fondamentale importanza”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. “L’inquinamento luminoso è una questione che merita di essere affrontata con urgenza. Non solo danneggia l’ambiente, ma ha anche un impatto diretto sulle nostre vite quotidiane. È essenziale sensibilizzare le nuove generazioni su questo tema, che riguarda tutti noi, ed è per questo che iniziative come questa sono così preziose.”L’incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui l’Ing. Matteo Marcoccia e l’Avv. Mario Di Sora, che hanno approfondito gli effetti dell’inquinamento luminoso e le possibili soluzioni per ridurre il fenomeno.Il Presidente del Consiglio ha poi voluto esprimere il suo sentito ringraziamento e apprezzamento nei confronti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Sara Colatosti, e dei collaboratori che hanno reso possibile questa iniziativa. “Un sincero ringraziamento alla Prof.ssa Colatosti per la sua continua dedizione alla formazione dei giovani, e agli esperti Ing. Marcoccia e Avv. Di Sora per il loro contributo tecnico e scientifico. Il loro impegno e la loro professionalità sono un esempio di come la scuola possa essere un motore di cambiamento, capace di coinvolgere attivamente tutti i cittadini su temi di grande rilevanza.”L’iniziativa si è rivelata un’opportunità importante per sensibilizzare la comunità scolastica sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza di trovare soluzioni sostenibili per migliorare la qualità della vita, nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturali.“Investire nella sensibilizzazione e nella formazione delle giovani generazioni è il passo fondamentale per affrontare le sfide future”, ha concluso il Presidente del Consiglio. “Questa iniziativa dell’IIS M. Filetico è un esempio concreto di come la scuola e le istituzioni possano lavorare insieme per creare una società più consapevole e responsabile.”