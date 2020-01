Inquinamento atmosferico polveri sottili: Sora priva di centraline fisse di rilevamento

Nelle ultime settimane, in molte parti dell’Italia, sono stati registrati livelli alti di inquinamento atmosferico, in molte città è stato più volte superato il livello di guardia delle cosiddette polveri sottili.

Sora è ancora l’unico grande Comune della Provincia privo si centraline fisse di rilevamento dell’inquinamento atmosferico dell’ARPA, le uniche a poter fornire dati ufficiali.

Fortunatamente grazie all’impegno profuso dall’Associazione “Medici di famiglia per l’ambiente”, che da anni stanno portando avanti un progetto di monitoraggio della qualità dell’aria in ambito provinciale, anche a Sora è presente una centralina di rilevamento delle polveri sottili, la quale pur non potendo fornire dati ufficiali, fornisce comunque dei dati indicativi che non possono certamente passare inosservati o destare preoccupazione.

Non si vuol fare certo allarmismo, ma nelle ultime settimane anche a Sora le concentrazioni di polveri sottili (PM10, le PM2,5 ed anche le PM1) sono state alte.

Per tali motivi nei giorni scorsi il Portavoce M5S alla Regione Marcelli ha chiesto urgentemente all’ARPA di intervenire con una campagna di monitoraggio.

Si ricorda, altresì, che al momento è in corso l’iter per perfezionare il noleggio di altre due centraline da affiancare all’unica esistente, intervento sollecitato più volte dal M5S Sora anche attraverso la presentazione di una mozione.

A questo punto si ritiene necessario che anche a Sora venga realizzata una rete composta da numerose centraline per monitorare la concentrazione delle polveri sottili in più punti del territorio comunale. Un’operazione simile è stata realizzata nel recente passato ad Anagni, ove ne sono state installate addirittura 15. I costi per un simile intervento non sono proibitivi, infatti il noleggio di una centralina è paragonabile a quello di tre caffè al giorno.

Premesso quanto sopra, nel caso in cui il livello di polveri sottili non dovesse rientrare entro i parametri stabiliti dalla legge, le attiviste e gli attivisti del M5S Sora chiedono al Sindaco di valutare, l’adozione – in via precauzionale e prudenziale – di provvedimenti diretti a limitare l’inquinamento atmosferico.

I Portavoce del M5S

Fabrizio Pintori e Loreto Marcelli