Inosservanza provvedimenti giudiziari: 24enne arrestato dai Carabinieri

Prosegue con fermezza l’attività di controllo del territorio e di verifica del rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri. Nelle scorse ore, i militari dell’Arma operanti nel comune di Guarcino hanno tratto in arresto un giovane di 24 anni, resosi responsabile di palese e grave inosservanza dei provvedimenti emessi a suo carico dall’Autorità Giudiziaria.

Il soggetto, già censito nelle banche dati delle Forze di Polizia, si era reso protagonista nel corso del

2023 di gravi reati contro la persona perpetrati nel territorio della Campania. A seguito di tali trascorsi criminali e della documentata violazione delle disposizioni cautelari vigenti, la competente Autorità Giudiziaria ha disposto un immediato provvedimento restrittivo.

I Carabinieri, rintracciato il ventiquattrenne, hanno proceduto alla notifica del provvedimento. Al termine delle inderogabili formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e immediatamente tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

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